Украина Страстная пятница: приметы, обычаи, традиции, что сегодня можно и нельзя делать

2018-04-06 10:12 1018

Сегодня последняя пятница перед Светлым Воскресением Христовым. Все действия в Страстную пятницу должны быть направлены на духовное усовершенствование, покаяние и нужды души. При этом стоит воздержаться от плотских утех: песен, танцев, шопинга, шумных посиделок с друзьями, походов бары и т.д. Ниже основные правила, приметы и запреты Страстной пятницы.

По церковным канонам в Великую пятницу следует полностью воздержаться от пищи. Но стоит отметить, что это запрет для церковнослужителей, монахов и ревностных прихожан. В Страстную пятницу, по возможности, стоит ограничиться скромной пищей без масла.

Верующим советуют посвятить пятницу молитве, покаянию и помощи другим. Также стоит посетить утреннюю и вечернюю службы в церкви.

В Евангелие говорится о том, что именно в пятницу, после того, как Христа предал Иуда, Христос предстал перед судом. Исполнить судейский долг выпало прокуратору Иудеи Понтию Пилату. Христа обвинили в организации бунта и подстрекательстве. Хотя прокуратор был не согласен с решением обречь пророка на смерть, он все же это сделал.

Христа вместе с тремя преступниками Дисмасом, Гестасом и Вараввой засудили к смерти на кресте. Также в Библии говорится о том, что в честь предстоящего иудейского праздника Песах одного из осужденных предстояло помиловать. Пилат вынужден был поддаться давлению общества и не смог освободить Христа, отпустив Варавву.

Из-за страстей Христовых, которые пророк пережил в ту пятницу, и пошло название Страстная пятница. Христос воскрес на третий день после распятия. В этот день христиане и празднуют Пасху.

Приметы на Страстную пятницу

Несмотря на то, что церковь дает конкретные советы и напутствия в проведении Великого поста и Страстной пятницы, это день также оброс суевериями и приметами.

Так, в Страстную пятницу советуют не пользоваться острыми предметами, даже ножом. Не стоит работать с инструментами, например, лопатами, вилами, пилами, граблями, ножницами и т.д. Советуют также воздержаться от парикмахерских дел и косметических процедур.

Веселится не стоит в Страстную пятницу потому, что весь последующих год сулит слезы.

Церковь призывает оставить все мирские бытовые дела и посвятить день Богу и своей душе. Но в народе осталось поверье, что хлеб, приготовленный в этот день, станет оберегом и получит целебные свойства.

Также целительные свойства приписывают свече, которая используется во время сужения в церкви в Великую пятницу. Считается, что такая свечка принесет удачу и достаток в дом и будет его оберегать.