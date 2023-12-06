Жизнь Впервые по новому календарю. Традиции на День Николая и какие праздники будут в декабре

2023-12-06 16:05

Сегодня, 6 декабря, украинцы впервые отмечают День святого Николая вместе с большинством христиан мира. Благодаря календарной реформе церкви, дата праздника стала точнее, а рождественско-новогодний сезон начинается раньше.

Подробнее о новой дате Николая, мероприятиях в этот день, и какой еще важный праздник приходится на 6 декабря

При подготовке использовались: календарь Православной церкви Украины, текст решения Поместного собора ПЦУ, ст. 73 КЗоТ, законопроект №9431, Wikipedia.

Почему праздник перенесли

В течение длительного времени День памяти Николая Чудотворца праздновали в Украине 19 декабря – по юлианскому церковному календарю. Однако в 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) приняли историческое решение об изменении системы летоисчисления.

Церковное сообщество с 1 сентября перешло на новоюлианский календарь, который учитывает астрономические неточности юлианской системы, и почти совпадает с григорианским календарем у римо-католиков (кроме определения даты Пасхи).

По новому стилю, даты религиозных праздников сместились на 13 дней назад. Таким образом, День святого Николая в Украине будут праздновать в один день с западными странами – 6 декабря.

Праздник по "старому" стилю 19 декабря не запрещается. На Поместном соборе ПЦУ было решено дать возможность приходам и монастырям, по желанию, проводить службы в важные даты по юлианскому календарю определенный период, чтобы переход был постепенным и не вызывал споров.

Большинство приходов, которые пока не перешли на новоюлианский календарь, принадлежит к УЦП (бывший московский патриархат).

Когда в мире отмечают День святого Николая

6 декабря чтят память святого Чудотворца Западные церкви (католическая, протестантская, лютеранская церкви, а также пресвитерианство, англиканство и ряд других течений). Они используют григорианский календарь. Около 2 млрд верующих на Земле являются именно западными христианами.

Большинство Восточных церквей (православных) также празднуют День Николая в начале декабря по новоюлианскому календарю:

Вселенский патриархат Константинополя;

Александрийский патриархат;

Антиохийский патриархат;

Румынская православная церковь;

Болгарская православная церковь;

Церковь Кипра;

Церковь Греции;

Автокефальная православная церковь Албании;

Православная церковь Украины;

Православная церковь Чешских земель и Словакии.

Кроме того, новый юлианский календарь праздников используют Болгарская греко-католическая церковь, Греко-византийская католическая церковь, Румынская греко-католическая церковь и Украинская греко-католическая церковь.

День Николая продолжают праздновать 19 декабря по юлианскому стилю в православной церкви Израиля, России (РПЦ), Молдавской православной церкви (московский патриархат), Белорусской православной церкви (московский патриархат), Сербии, Черногории, православной церкви Польши, Северной Македонии, Грузии.

Кем был Николай: значение праздника

Святой Николай Чудотворец – реальный человек. Это епископ из города Мира времен Римской империи. Николай родился в зажиточной семье. Его родители были христианами, хотя в то время приверженцев этого религиозного течения преследовали.

В молодом возрасте он решил посвятить себя церковному служению, был избран епископом в Ликии. О Николае сложено много легенд, а церковь прославляет его, как образец глубокой, крепкой, истинной веры, помогавшей в его деяниях. Он спасал людей от тюрьмы и смертной казни, исцелял больных. Родители оставили Николаю большое наследство, которое он тратил на помощь бедным.

Самая известная легенда о святом – как он помог обедневшему мужчине обеспечить трех дочерей приданым. Николай тайком приносил золото в дом семьи. Считается, что оттуда и появилась традиция дарить детям анонимные подарки на праздник.

Подарки под подушку и елка: традиции на Николая

На Николая с утра дети находят под подушками, в носках или обуви подарки от святого. По традиции, он оставляет их только послушным малышам, а тот, кто вел себя плохо, может получить в подарок розги.

Чудотворец стал главным персонажем рождественских праздников. Это произошло в США в 19 веке после выхода рассказа Клемента Кларка Мура, в котором Святой Николай (Санта Клаус) на Рождество ездил в санях, запряженных оленями. Впоследствии Санта стал очень популярен и в Европе.

Считается, что именно на Николая стартуют зимние праздники. В этот день зажигают огоньки на главных елках в городах. Украина тоже придерживается этой традиции.



В 2023 году огни на главной елке засияют вечером 6 декабря. Праздничное дерево установили на Софийской площади Киева, однако из-за войны массовых мероприятий и ярмарок не будет.

Даты зимних праздников после реформы календаря

Впереди нас ждут главные праздники зимы, и их даты тоже сместились в результате перехода на новоюлианский календарь:

- Сочельник – 24 декабря (ранее 6 января).

- Рождество Христово – 25 декабря (ранее 7 января);

- Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (ранее 8 января);

- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (ранее 13 января);

- День памяти святителя Василия Великого (Василия, когда посевают) – 1 января (ранее 14 января);

- Крещение Господне – 6 января (ранее 19 января).

Дату Рождества изменили также и на государственном уровне. Верховная рада приняла соответствующие изменения в статью 73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине. Так, праздничный день по случаю Рождества Христова установлен на 25 декабря. "Старой" даты 7 января в КЗоТ теперь нет.

Отметим, дополнительных выходных на Рождество и Новый год не будет из-за продолжения действия военного положения в Украине, как минимум до 15 февраля 2024.

Какой еще праздник 6 декабря

Кроме церковного праздника Николая, в Украине сегодня поздравляют военных. День ВСУ отмечают 6 декабря.

Именно в этот день 32 года назад Верховная рада приняла "Закон о Вооруженных Силах Украины", согласно которому фактически была создана армия современной независимой страны. А праздник начали отмечать с 1993 года.

В состав ВСУ входят Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы. Также есть отдельные роды войск ВСУ: Десантно-штурмовые, Войска связи и кибербезопасности, Силы спецопераций, Силы территориальной обороны, Медицинские силы, Силы поддержки и Силы логистики.

Каждый род войск имеет свой профессиональный праздник, однако 6 декабря объединяет всех украинских военных, которые мужественно защищают нашу землю от российского агрессора.