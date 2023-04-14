ВОЙНА В Украине Сегодня - Страстная пятница: обычаи и что нельзя делать в этот день

2023-04-14 13:30

Великая Страстная пятница в 2023 году выпадает на 14 апреля. Это последняя пятница перед важнейшим религиозным праздником - Пасхой. В этот день Церковь вспоминает страдания и Крестную смерть Спасителя. Вспоминает Спасительные Страсти Христовы, день, когда Господь принес Себя в жертву за грехи мира.

По традиции, накануне в четверг вечером совершается утренняя Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий, кпосвященных Страданиям Христовым. Это Его молитва до кровавого пота в Гефсиманском саду, время взятия под стражу, ведения на суд к Пилату, осуждение на суде и до распятия на Кресте на Голгофе. А между Евангелиями вспоминается предание Иуды, беззаконие иудеев, величие Страстей.

После каждого чтения Евангелия ударяют в колокол. Все в храме стоят с зажженными свечами. И есть обычай не гасить эту свечу, а принести горящей домой и сделать маленькие крестики на входе вверху каждой двери.

Великий Пяток или Великая Пятница

В сам день пятницы литургии нет, потому что в этот день Сам Господь приносит Себя в жертву, читаются Царские часы. И в третьем часу дня, в момент смерти и снятия с Креста Тела Иисуса Христа, с алтаря священнослужители выносят Плащаницу (плат с изображением Господа лежащего во гробе) и полагают на середину храма. Тем самым они проходят тот незримый, невидимый путь от Голгофы до Гробницы, где был положен Иисус. И в воспоминание трехдневного нахождения Христа во Гробе Плащаница остается на середине храма в течение трех дней.

Страстная пятница: что можно есть

Поскольку Великая Пятница – день особый, то есть традиция не вкушать никакой пищи, многие даже не пьют воду до выноса Плащаницы (приблизительно три часа дня), а затем принимают только воду и хлеб.

И суть вечернего богослужения, носящего заупокойный характер, это погребение Христа. Тихим крестным ходом священнослужители, неся Плащаницу, вместе с прихожанами обходят вокруг Церкви, и начинается утренняя Великой Субботы.

Страстная пятница: что нельзя делать

В этот день настоятельно не рекомендуется:

Принимать какую-либо пищу до выноса Плащаницы (около 3 часов дня пополудни). После можно утолить голод хлебом и водой. Считается, что если человек сможет вытерпеть жажду на протяжении всей Страстной пятницы, весь год никакое питье не сможет причинить ему вреда.

Резать хлеб - только ломать.

Смеяться и веселиться: наши предки верили, что человек, чрезмерно радостный в этот день, весь следующий год проплачет.

Стирать, шить или резать: в Страстную пятницу запрещена любая работа по дому.

Протыкать землю железными предметами, то есть сезонные работы в поле и на огороде – это к горю и несчастью. От пересадки комнатных растений или рассады также лучше отказаться. Единственное исключение – петрушка: считается, что петрушка, посаженная в Страстную пятницу, даст двойной урожай. Но сеять надо, не прикасаясь к земле острыми и металлическими предметами.

Страстная пятница: что можно делать

От запретов перейдем к рекомендациям. Итак, многие люди уверены, что в этот день нужно:

Освятить в церкви кольцо, и тогда оно будет защищать человека от всех болезней. Не обязательно свадебное или драгоценное — просто любимую вещь, с которой тот не расстается изо дня в день.

С церковной службы принести домой 12 горящих свечей и дать им полностью догореть. Считается, что это приносит материальное благополучие, удачу и радость.

Чтобы твой малыш рос крепким и счастливым, нужно отлучать его от груди именно в Страстную пятницу.

Страстная пятница: приметы и суеверия

Наши предки верили, что именно в Страстную пятницу можно узнать, есть ли в доме "наговоренная" вещь (то есть такая, на которую злой человек навел порчу). Для этого из церкви приносили недогоревшую свечу, зажигали в доме и обходили с нею все комнаты, поднося к разным углам: где пламя свечи начнет трещать, там и находится заговоренный предмет.

Также в этот день традиционно гадали на урожай. Делали это по погоде:

если небо звездное — будет хороший урожай зерновых;

если весь день пасмурно, "хлеб будет с бурьяном", то есть будет неурожай.

Также считается, что буханка хлеба, испеченная в этот день, исцеляет от всех болезней и никогда не заплесневеет. А пасхальная сдоба, сохраненная от одной Страстной пятницы до следующей, предупреждает коклюш, говорят люди.

Страстная пятница: суеверия

Если перевозить пчел в любой день, кроме Страстной пятницы, – они непременно умрут.

Если выстиранное белье вывесить для просушки в Страстную пятницу, на нем появятся пятна крови.