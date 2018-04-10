Мир Причиной Смоленской катастрофы стал взрыв в самолете — польская комиссия

2018-04-10 16:30 743

 

Председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв на борту.

Об этом передает TVP, сообщает Европейская правда.

«Пассажиры погибли в результате взрыва в центроплане (центральная часть крыла самолета, которая соединяет правую и левую плоскости крыла, — ред.) до столкновения с землей. Это стало причиной их смерти», — сказал Мацеревич.

По его словам, окончательный технический отчет подкомитета может быть готов в ближайшие дни. Мацеревич подчеркнул, что этот отчет подписали все члены комиссии.

«Это не мой личный доклад», — отметил он.

Утверждение о том, что самолет уничтожил взрыв, подтверждает тот факт, что дверь воздушного судна сильно застряла в земле, пояснил Мацеревич.

На других частях самолета было обнаружено воздействие высокой температуры. О взрыве на борту также свидетельствуют эксперименты, которые провела правительственная подкомиссия.

Председатель подкомиссии также признал, что на выяснение причин авиакатастрофы и взрыва могут уйти годы.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома «Северный» под Смоленском разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

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