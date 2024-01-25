Политика BILD: Шольц тайно надеется на победу Трампа – причина

2024-01-25 17:53

Эксперт считает, что Шольц мог бы представить себя в образе спасителя Европы от "врага Трампа".

Канцлер Германии Олаф Шольц тайно надеетcя на победу бывшего американского президента Дональда Трампа на выборах в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Такое мнение выразил немецкий политический эксперт Вернер Патцельт в комментарии BILD.

По его словам, чем хуже будет настроен к Европе президент США, тем больше будет необходим опытный канцлер Германии. Это может гарантировать Шольцу переизбрание осенью 2025 года.

"Во внутренней политике "образ врага" в виде Трампа окрыляет [Шольца], особенно внутри его собственной партии и среди традиционных избирателей СДПГ", – считает Патцельт.

Эксперт добавляет, что Шольц мог бы представить себя в образе спасителя Европы от "врага Трампа" и может использовать подобное противопоставление уже в ходе подготовки к предстоящим выборам в Европарламент.

По мнению издания, президентство Трампа усилит запрос в германском обществе на кандидатуру "опытного канцлера", что увеличит шансы Шольца и его партии на сохранение власти по итогам парламентских выборов в 2025 году.

"Министр обороны ФРГ Борис Писториус также мог бы положительно выделиться на фоне Трампа, который все меньше хочет защищать Европу", – добавил Патцельт.

Однако экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший германский дипломат Вольфганг Ишингер предупредил, что политический курс Трампа пока не определен.

"Я настоятельно рекомендую не впадать в состояние шока до выборов в ноябре, как кролик перед змеей, относительно того, сократят ли США свою поддержку Украины при президенте Трампе.

Давайте вспомним: не Барак Обама и не Джо Байден были первыми, кто отправил в Украину летальное оружие. Это произошло во времена президенства Дональда Трампа", – напомнил Ишингер.

Ранее журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш заявил, что Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине.

Напомним, в New York Times объяснили, почему ЕС боится победы Трампа.