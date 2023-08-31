ВОЙНА В Украине Катастрофа двух вертолетов в районе Краматорска: стали известны первые подробности

2023-08-31 15:37

Два украинских вертолета Ми-8 разбились в Донецкой области во время боевого задания. Известно о шести погибших, но эта информация требует уточнения. Об этом сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии для РБК-Украина.

Он уточнил, что авария произошла в Краматорском районе, но в результате чего - неизвестно.

"Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевом задании. Во время того, как они выполняли задание в воздухе, был вражеский истребитель Су-35", - рассказал Евлаш.

Он добавил, что данные по количеству погибших требуют уточнения.

"Но, предварительно, уже сообщал начальник пресс-службы 18-й отдельной бригады армейской авиации, что их было шестеро… Сейчас работает комиссия. Что стало причиной этой катастрофы, будет известно впоследствии", - сказал Евлаш.

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