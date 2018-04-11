Спорт фото Не ожидали? Увидимся в финале! - тренер Ромы о невероятной победе в Лиге чемпионов

2018-04-11 14:16 365

Внимательно взгляните на этого человека. Это - наставник итальянской "Ромы" Эусебио Ди Франческо, сумевший утереть нос многочисленным экспертам, спортивным аналитикам, букмекерам и грозной каталонской "Барсе". После сенсационного поединка в Риме  он поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов.

"Сила этой команды в том, что мы смотрим вперед, а не назад. Нам предстоит дерби в воскресенье, мы всегда должны смотреть на следующее задание.

Я выбрал схему 3-4-1-2, чтобы создать больше ширины, возможности для контратак, а также привнести быстроту, но то, что действительно изменилось, это наша философия состава. Нам нужно продолжать в том же духе.

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У нас были очень хорошие выступления в Серии А, но сейчас мы пожинаем плоды той работы, которая была проделана.

Конечно, мы должны верить в то, что сумеем выйти в финал, почему нет? Мы дошли так далеко, никто не ожидал увидеть нас здесь, поэтому, без сомнений, мы должны повышать планку", – заявил Ди Франческо.

Напомним, вчера поздно вечером Рома на своем поле сенсационно разгромила Барселону в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и прошла в полуфинал.

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