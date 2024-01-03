ВОЙНА В Украине фото Во Львовской области под удар врага попал музей Романа Шухевича

2024-01-03 13:34

Председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий показал на своем Telegram-канале, как выглядит музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще после атаки рашистов.

"Пусть роССияне не воспринимают это как успех. Потому что смысл жизни Романа Шухевича - борьба за Украину продолжает жить в действиях тысяч украинцев. Этого никогда не удастся уничтожить. Враг поплатится за все!", - заверил чиновник.

Радио Свобода со ссылкой на музейных работников отметило, что большая часть экспонатов давно находятся в безопасности.

В частности, в начале полномасштабного вторжения около 600 наиболее ценных музейных экспонатов переместили в безопасное место. Однако само здание во Львове также было ценным памятником , отмечают представители музея.

"Отдельные вещи были в музее, которые были габаритными", - отметил заместитель Львовского исторического музея Петр Слободян.

Дом Романа Шухевича из-за падения горящих обломков сгорел вместе с мебелью. Среди вещей были кресла, стол, фортепиано и кресло. Кроме того, бюст Шухевича, созданный украинским скульптором-монументалистом Михаилом Черешневским, тоже не удалось спасти.