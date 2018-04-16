Украина Новые гривневые монеты появятся в мае

2018-04-16 18:30 852

Украинцы смогут подержать в руках новые монеты — номиналом 1 и 2 гривны — уже после Дня трудящихся.

3 или даже 4 мая, спрогнозировал UBR.ua заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн. Небольшую задержку банкир связывает исключительно со спариванием праздничных дней под первомай, которое последует за пятницей, 27 апреля, — заявленным Нацбанком официальным днем введения новых «железок» в денежный оборот страны.

30 апреля будет выходным днем (который страна будет отрабатывать в субботу, 5 мая), равно как и 1 мая. И первый рабочий день после 27 апреля — это 2 мая.

«Учитывая майские праздники, Нацбанк будет подкреплять монетами свои теруправления и банки со 2 мая. Например, наши региональные управления подкрепляются в теруправлениях Национального банка, а там, где их уже нет — в соседних. Затем большая работа предстоит инкассаторской службе и кассам. Но, думаю, что столичные отделения смогут предложить людям новые монеты уже 3-4 мая, а в регионы они поедут где-то 7 числа», — объяснил ситуацию Тютюн.

В конце прошлой недели центробанк сообщил, что его Монетный двор уже вовсю чеканит новые деньги, и не менял срок запуска в денежный оборот монет 1 и 2 гривны. Чиновники уточнили, что планируют произвести 140 млн. монет номиналом 1 гривна и 145 миллионов изделий номиналом 2 гривны. То есть на каждого украинца должно прийтись где-то по 3 монетки на кошелек.