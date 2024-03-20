Жизнь Вступительная кампания-2024: утвердили новые правила приема абитуриентов

2024-03-20 22:15

 

Министерство образования и науки Украины утвердило изменения для вступительной кампании 2024 года, среди которых введение Национального многопредметного тестирования (НМТ) для творческих специальностей, запрет поступления вне конкурса и требование Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для определенных бакалаврских программ.

Министерство образования и науки Украины утвердило основные принципы и процедуры приема абитуриентов во время вступительной кампании в 2024 году, сообщили в министерстве в среду, пишет УНН.

Детали

"МОН утвердило порядки приема на обучение для получения высшего и профессионального предвысшего образования в 2024 году", - говорится в сообщении.

Среди некоторых существенных изменений, в частности:

Конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, степени высшего образования младшего бакалавра осуществляется по результатам ВНО 2021 года и / или вступительных испытаний 2022-2024 годов.

  • С 2024 года не будет проводиться набор абитуриентов для получения степени высшего образования младшего бакалавра.
  • Поступающие в учреждения высшего образования на творческие специальности в этом году обязательно будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ), а также творческий конкурс.
  • НМТ будет содержать четыре предмета, из которых три - украинский язык, история Украины и математика - являются обязательными. Зато право выбора еще одного предмета остается за поступающим.
  • Конкурсный балл для поступления на основе ПЗСО и НРК5 не может быть меньше 150 баллов для специальностей отраслей знаний 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения", специальностей 221 "Стоматология", 222 "Медицина", 226 "Фармация, промышленная фармация", 228 "Педиатрия" отрасли знаний 22 "Здравоохранение".
  • Будет действовать запрет внеконкурсного поступления даже на контракт по всем специальностям и уровням высшего образования.
  • Будет проведен Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) по бакалавриату. То есть для поступающих ряда специальностей на магистратуру будут учитываться результаты ЕГКЭ.
  • Для выпускников колледжей будет действовать норма, что для поступления в учреждения высшего образования необходимо будет сдать НМТ или подать результаты ВНО за 2021 год.

Также некоторые изменения касаются поступления в учреждения профессионального предвысшего образования в 2024 году. В частности, поступающие могут подать в совокупности по всем основам поступления до пяти заявлений на бюджет и до пятнадцати заявлений по всем источникам финансирования. Кроме этого, вступительная кампания завершается 31 октября 2024 года.

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