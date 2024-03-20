Вступительная кампания-2024: утвердили новые правила приема абитуриентов

Министерство образования и науки Украины утвердило изменения для вступительной кампании 2024 года, среди которых введение Национального многопредметного тестирования (НМТ) для творческих специальностей, запрет поступления вне конкурса и требование Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для определенных бакалаврских программ.
Министерство образования и науки Украины утвердило основные принципы и процедуры приема абитуриентов во время вступительной кампании в 2024 году, сообщили в министерстве в среду, пишет УНН.
Детали
"МОН утвердило порядки приема на обучение для получения высшего и профессионального предвысшего образования в 2024 году", - говорится в сообщении.
Среди некоторых существенных изменений, в частности:
Конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, степени высшего образования младшего бакалавра осуществляется по результатам ВНО 2021 года и / или вступительных испытаний 2022-2024 годов.
Также некоторые изменения касаются поступления в учреждения профессионального предвысшего образования в 2024 году. В частности, поступающие могут подать в совокупности по всем основам поступления до пяти заявлений на бюджет и до пятнадцати заявлений по всем источникам финансирования. Кроме этого, вступительная кампания завершается 31 октября 2024 года.