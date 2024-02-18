Политика Великобритания и союзники планируют вооружить Украину новыми дронами с ИИ — Bloomberg

2024-02-18 11:30

 

Великобритания сотрудничает с союзниками, в частности с США, чтобы обеспечить Украину тысячами новых беспилотников с поддержкой искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам одного из собеседников издания, такие дроны стремятся развернуть в большие флотилии, они будут контактировать для нацеливания на позиции противника и не будут контролироваться людьми-операторами.

Отмечается, что западные разработчики технологии считают, что это позволит Украине разбить определенные российские позиции.

Собеседники говорят, что, предварительно, беспилотники планируют отправить в Украину в течение нескольких месяцев, однако сроки могут измениться.

Дроны для Украины

15 февраля Великобритания присоединилась к коалиции беспилотников для поддержки Украины, взяв совместное лидерство вместе с Латвией и Украиной.

Великобритания хочет «мобилизовать» силу западной промышленности, создав конкуренцию за производство этих беспилотников в больших масштабах и по доступной цене. Так, Лондон закажет тысячи FPV-дронов для Украины, в том числе от британских производителей.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказывал, что страны-союзники Украины планируют передать миллион дронов на нужды Сил обороны в рамках коалиции беспилотников.

subscriber subscriber

Еще по теме

Партизаны выяснили, где роССияне держат корабли, которые обстреливают Украину ракетами

2024-02-08 20:48

Воздушные силы уничтожили все "шахеды", атаковавшие Украину в ночь на 27 января

2024-01-27 10:30

Северную Корею уличили в поставках ракет и артиллерийских снарядов рашистам

2024-01-23 10:26

Макрон пояснил, почему нужно и далее поддерживать Украину

2024-01-21 14:30

Еще новости в разделе "Политика"

Дания передаст Украине всю свою артиллерию

2024-02-18 15:30

Великобритания и союзники планируют вооружить Украину новыми дронами с ИИ — Bloomberg

2024-02-18 11:30

В США сделали заявление о поддержке Украины

2024-02-18 10:30

Шольц о возможной поставке Taurus Украине: Нужен правильный момент

2024-02-18 08:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Дания передаст Украине всю свою артиллерию 2024-02-18 15:30
Великобритания и союзники планируют вооружить Украину новыми дронами с ИИ — Bloomberg 2024-02-18 11:30
В США сделали заявление о поддержке Украины 2024-02-18 10:30
Шольц о возможной поставке Taurus Украине: Нужен правильный момент 2024-02-18 08:30