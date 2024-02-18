Политика Великобритания и союзники планируют вооружить Украину новыми дронами с ИИ — Bloomberg

2024-02-18 11:30

Великобритания сотрудничает с союзниками, в частности с США, чтобы обеспечить Украину тысячами новых беспилотников с поддержкой искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам одного из собеседников издания, такие дроны стремятся развернуть в большие флотилии, они будут контактировать для нацеливания на позиции противника и не будут контролироваться людьми-операторами.

Отмечается, что западные разработчики технологии считают, что это позволит Украине разбить определенные российские позиции.

Собеседники говорят, что, предварительно, беспилотники планируют отправить в Украину в течение нескольких месяцев, однако сроки могут измениться.

Дроны для Украины

15 февраля Великобритания присоединилась к коалиции беспилотников для поддержки Украины, взяв совместное лидерство вместе с Латвией и Украиной.

Великобритания хочет «мобилизовать» силу западной промышленности, создав конкуренцию за производство этих беспилотников в больших масштабах и по доступной цене. Так, Лондон закажет тысячи FPV-дронов для Украины, в том числе от британских производителей.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказывал, что страны-союзники Украины планируют передать миллион дронов на нужды Сил обороны в рамках коалиции беспилотников.