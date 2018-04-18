Экономика Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы - доллар будет по 32 грн

2018-04-18 13:46 386

На сегодняшнем заседании Кабмин Гройсмана утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы.

Согласно документу, в 2019 году предполагается рост ВВП на 3,6%, инфляция составит 6,5%, рост цен производителей повысится на 7,2%, а курс гривны составит 30,5 грн за один доллар.

Прожиточный минимум с 1 января 2019 года прогнозируется на уровне 1 853 гривны, с 1 июля 2019 - 1 936 гривен, с 1 декабря 2019 - 2 011 гривен.

Напомним, НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году и замедление в 2019-2020 гг. до 2,9%. А к концу года Нацбанк ожидает замедление роста инфляции до 8,9% с 13,7% в 2017 году, в 2019 году – до 5,8%, в 2020 году – до 5%.

Предполагается, что уровень безработицы в 2019 году составит 8,9%. Дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 2,2% ВВП, предельный размер госдолга - 56% ВВП, предельный размер госгарантий - 3% доходов госбюджета.

В 2020 году ВВП прогнозируется на уровне 4% при инфляции 5% и курсе гривны 31,4 грн/1 доллар. Уровень безработицы ожидается на уровне 8,5%, а дефицит госбюджета - 2,0% ВВП.

В 2021 году ВВП ожидается на уровне 6,3% при инфляции 4,8% и курсе гривны 31,8 грн/1 доллар.