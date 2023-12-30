Жизнь Как будут выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в 2024 году — объяснение Шмыгаля

2023-12-30 16:30

 

В следующем году Украине понадобится более 37 млрд долларов внешнего финансирования.

Пенсии, а также зарплаты учителей и врачей в следующем году будут выплачиваться в срок. Индексация пенсионных выплат состоится в марте 2024 года, как это предусмотрено законом.

В этом в пятницу, 29 декабря, заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом он напомнил, что в следующем году Украине понадобится более 37 млрд долларов внешнего финансирования. В этой связи финансирование дефицита бюджета 2024 года и макрофинансовая ситуация стали темой активных обсуждений.

“Сейчас уже есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ и поддержка других международных финансовых организаций”, — проинформировал глава правительства.

Денис Шмыгаль также сообщил, что сегодня был утвержден план Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии.

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