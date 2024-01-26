ВОЙНА В Украине ПАСЕ единогласно признала факт военных преступлений рф в Украине

2024-01-26 11:32

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о положении детей Украины. Об этом сообщила Верховная Рада.

Отмечено, что резолюцию поддержали 85 депутатов ПАСЕ единогласно.

"Важно, что документ восстановил положение о том, что депортация детей Украины составляет военные преступления, преступления против человечности и содержит признаки геноцида", - говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание уделено детям-переселенцам. ПАСЕ призвала усилить политическую поддержку и поддержку гуманитарных организаций для защиты внутренне перемещенных детей.

Также ассамблея отмечает необходимость как можно скорее вернуть детей в Украину, чтобы уменьшить влияние на них российского режима.



Резолюция поддержала инициативу Bring Kids Back UA и создание Международной коалиции стран по возвращению украинских детей, а также приветствовала создание Центра защиты прав ребенка, работающего под наблюдением уполномоченного Верховной рады по правам человека.