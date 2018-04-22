Политика Джемилев заявил о ядерных боеголовках в Крыму

2018-04-22 10:30 1055

 

Под Феодосией, в старом советском хранилище ядерного оружия развернуто масштабное восстановление объекта. Сообщается о размещении шести боеголовок.

Россия разместила в аннексированном Крыму шесть ядерных боеголовок. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщает zn.ua со ссылкой на информацию народного народный депутата Украины Мустафы Джемилева.

Как утверждает Джемилев, это нарушение Будапештского меморандума, потому что Крым - юридически украинский полуостров - стал ядерным.

"Я обращался в Министерство иностранных дел, со многими депутатами говорил о том, что нам необходимо содействие МАГАТЭ. Ведь угроза нависла не только над Украиной, но и над всем Черноморским бассейном", - сказал лидер крымскотатарского народа.

В статье отмечается, что россияне начали восстанавливать феодосийское советское хранилище ядерного оружия - там выставили охрану. Но информация о размещении ядерных боеголовок в Крыму не подтверждается профессиональными источниками.

Ранее Павел Климкин заявлял, что РФ в Крыму захватила ядерные хранилища.

Напомним, Джемилев также заявлял, что в Крым завезли 300 000 россиян.

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