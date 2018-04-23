Политика Советника Порошенко НАБУ подозревает в коррупционных доходах в размере 17,5 млн

2018-04-23 14:43 517

Национальное антикоррупционное бюро подозревает в незаконном обогащении советника президента Петра Порошенко, экс-главу ГПСУ Виктора Назаренко.

Как говорится в материалах дела Соломенского райсуда Киева, в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 УК украины ("Незаконное обогащение") детективы НАБУ просили суд предоставить временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении ПАО АКБ "Львов".

Следствие получило сведения о возможном хранении определенным лицом денежных средств, полученных противоправным путем на счетах подставных лиц, открытых в отделении вышеупомянутого банка.

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"В течение 2015-2016 годов ЛИЦОМ-4 (Назаренко) и членами его семьи было оформлено право собственности на ряд объектов недвижимого имущества, общая рыночная стоимость которых составляет около 17,5 млн гривен", - отмечается в материалах дела.

Отмечается, что члены семьи Назаренко в период с 2015 по 2017 годы приобрели объекты недвижимости по девяти адресам.

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Назаренко, который был уволен с должности главы ГПСУ по состоянию здоровья, своим советником.