Мир документ Украина улучшила позиции в международном Индексе восприятия коррупции

2024-01-31 11:21

Украина добавила три балла в рейтинге Индекс восприятия коррупции, составленном организацией Transparency International за 2023 год. Это один из лучших результатов в прошлом году в мире, сообщает Transparency International Украина.

"36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции (СРІ) за 2023 год, и теперь наша страна занимает 104 место среди 180 стран. Рост Украины на три балла - один из лучших результатов за прошлый год в мире", - говорится в сообщении.

Также Украина стала одной из 17 стран в нынешнем СРІ, что продемонстрировали свой лучший показатель за все время.

Также 36 баллов по результатам исследования этого года имеют Алжир, Бразилия и Сербия.

На один балл Украину опережают Албания, Аргентина, Беларусь, Гамбия, Эфиопия и Замбия - все они имеют по 37 баллов.

На бал меньше, чем Украина, - Босния и Герцеговина, Доминиканская Республика, Египет, Непал, Панама, Сьерра-Леоне и Таиланд.

Возглавляет список Дания с 90 баллами. За ней следуют Финляндия, набравшая 87 баллов, Новая Зеландия с 85 баллами и Норвегия с 84 баллами.