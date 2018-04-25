Политика документ В ФРГ арестовали украинского экс-нардепа, укравшего 346 миллионов - готовят экстрадицию

2018-04-25 14:45 564

В Германии задержали бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств Запорожьеоблэнерго.

"14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЧАО ХК Энергосеть, которого в Украине подозревают в совершении ряда преступлений. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передано компетентным органам Германии", – отметили в НАБУ.

Напомним, Крючков фигурирует в деле о присвоении 346 миллионов гривен Запорожьеоблэнерго, в котором более 60% акций принадлежит государству.