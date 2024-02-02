Мир Германия формирует мощный Бундесвер — военные расходы увеличены до рекордных 72 млрд евро

2024-02-02 19:31

Германия увеличила военные расходы до рекордных 72 млрд евро. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, сообщает издание Tagesschau.

Он отметил, что таким образом впервые за десятилетие было выполнено требование НАТО "расходовать не менее двух процентов экономического производства на оборону".

"Расходы на оборону составляют 2,1 процента экономического производства. Это включает миллиардные выплаты из специального фонда Бундесвера, который был создан после нападения россии на Украину в объеме 100 миллиардов евро", - сказал он.

Глава ведомства пояснил, что ФРГ была вынуждена тратить больше средств на оборону, так как, вероятно, "империалистические стремления птн" не закончатся в Украине и путин будет стремиться продолжать расширять границы.

"Поэтому немецкая поддержка Украины должна продолжаться. В то же время обороноспособность Бундесвера также должна быть снова расширена", - подчеркнул Писториус.

"Нам нужен сильный Бундесвер, также действующий как сдерживающий фактор", - сказал Писториус.