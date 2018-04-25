Украина Alekseev объяснил, почему решил представить на Евровидении-2018 Беларусь

2018-04-25 20:30 527

Украинский певец Alekseev, который в мае текущего года представит Беларусь на песенном конкурсе Евровидение-2018, объяснил, почему он решил выступать за эту страну, пишет Deutsche Welle.

"Песня "Пьяное солнце" действительно стала моим билетом на большую сцену и дала мне возможность выступать в разных странах. Я побывал с концертами в более чем 15 странах и уверен, что каждую я мог бы представить на Евровидении. Но с Беларусью у меня особые отношения, очень теплые. Прием там всегда очень искренний, и там как-то, знаете, все по-семейному происходит", - рассказал украинский исполнитель.

При этом музыкант отметил, что в Беларуси он даже получил награду "Певец года", которую вручала одна из ведущих музыкальных телекомпаний.

"Это очень приятно. Мне захотелось поблагодарить всей аудитории, всем моим зрителям и фанатам, которые поддерживают меня в Беларуси, а их очень много", - добавил Alekseev.