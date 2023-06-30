ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский пояснил, почему вагнеровцы в беларуси не представляют большой опасности

2023-06-30 18:28

Президент України не вважає великою загрозою перекидання "вагнерівців" у Білорусь.

"Я не можу сказати, наскільки вагнерівці комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", - наголосив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що в Україні було знищено близько 20 тисяч бойовиків Пригожина, а терористичне угруповання "Вагнер", перекинуте до Білорусі, не становить серйозної загрози.

Військове керівництво вважає, що ситуація на півночі країни повністю контрольована і повторне вторгнення неможливе.

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Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще 14 танков Leopard 2 2023-06-30 15:37