Владимир Зеленский пояснил, почему вагнеровцы в беларуси не представляют большой опасности

Президент України не вважає великою загрозою перекидання "вагнерівців" у Білорусь.
"Я не можу сказати, наскільки вагнерівці комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", - наголосив Володимир Зеленський.
Президент заявив, що в Україні було знищено близько 20 тисяч бойовиків Пригожина, а терористичне угруповання "Вагнер", перекинуте до Білорусі, не становить серйозної загрози.
Військове керівництво вважає, що ситуація на півночі країни повністю контрольована і повторне вторгнення неможливе.