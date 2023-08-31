ВОЙНА В Украине Конфликт между вагнеровцами и белорусскими силовиками обострился до предела

2023-08-31 11:34

На беларуси усугубляется конфликт между вагнеровцами и представителями МВД на полигоне Воловщина. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Основная причина - это "происхождение" наемников, ведь полицаи режима Лукашенко отказываются работать с бывшими заключенными и преступниками, а кровавый подход к выполнению задач которому учат белорусов, пугает даже "псов режима", - говорится в сообщении.

Уже около 50 инструкторов-террористов покинули беларусь.

Основным условием выбытия является подписание контракта с рф и продолжение участия в войне с Украиной. Также за последние три недели более 1500 наемников отбыли в Африку.

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