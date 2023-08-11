Польша создает мощную военную группировку для усиления границы с беларусью

Польша усилит границу с Беларусью десятью тысячами военных. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на министра национальной обороны Мариуша Блащака.
"Будет около десяти тысяч солдат - четыре тысячи военнослужащих будут непосредственно участвовать в операции, касающейся поддержки границы, и шесть тысяч в резерве", - объяснил глава Минобороны.
Он добавил, что это будут солдаты, совершенствующие навыки в гарнизонах на востоке страны.
Блащак также отметил, что в течение двух лет у Польши будет сильнейшая сухопутная армия в Европе, при условии, что процесс укрепления войска продолжится.
Напомним, Варшава заговорила об увеличении количества военных на границе после того, как два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны.