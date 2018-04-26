С сегодняшнего дня, 27 апреля в Киеве на Набережном шоссе закроют движение автотранспорта в направлении станции метро "Днепр".
Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook, принося извинения за неудобства.
"С 23:00 27.04.2018 в связи с продолжением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от Почтовой площади в направлении станции метро "Днепр" будет закрыто. Движение транспорта на этом участке будет организовано по встречному направлению", - говорится в сообщении.