Украина КАРТА Капремонт около Почтовой: На Набережной в Киеве перекрыли движение

2018-04-27 09:10 624

С сегодняшнего дня, 27 апреля в Киеве на Набережном шоссе закроют движение автотранспорта в направлении станции метро "Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook, принося извинения за неудобства.

"С 23:00 27.04.2018 в связи с продолжением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от Почтовой площади в направлении станции метро "Днепр" будет закрыто. Движение транспорта на этом участке будет организовано по встречному направлению", - говорится в сообщении.