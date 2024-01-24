Политика Пентагон: Без денег не можем помочь Украине с ремонтом предоставленного вооружения

2024-01-24 16:48

 

Отсутствие финансирования влияет не только на способность США отправлять Украине новое вооружение, но и на возможность помогать с ремонтом того, что предоставили ранее.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг представителя американского оборонного ведомства Патрика Райдера

Прямая речь Райдера: "Без дополнительного финансирования мы не можем предоставлять системы и оборудование для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей и помогать им поддерживать в рабочем состоянии системы, которые мы уже предоставили ранее".

Детали: Он также напомнил, что без финансирования Пентагон не может изымать оружие из собственных запасов, а это мешает "удовлетворять самые насущные потребности Украины на поле боя, включая такие вещи, как артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО".

Райдер заверил, что Пентагон продолжит сотрудничать с Конгрессом и будет призывать как можно быстрее принять решение о дополнительном финансировании.

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