Политика Польские протестующие и полиция начали останавливать автобусы из Украины

2024-03-12 09:24

Польские протестующие и полиция останавливают автобусы из Украины, направляющиеся в Польшу и обратно. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Соцсетях.

"С заблокированной польской границы приходят неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и обратно. Пассажиров задерживают без объяснения причин", - написал он.

Чиновник назвал такие действия в отношении украинских граждан неприемлемыми. Тем более что во время войны пассажирами автобусов могут быть женщины с маленькими детьми, военнослужащие, которые возвращаются или отправляются на учебу, а также транзитные пассажиры.

"Попытка сделать их заложниками протеста кажется неуместной для цивилизованного мира", - добавил вице-премьер.

Накануне стало известно, что фермеры разблокировали пункт пропуска Краковец, но очередь на нем сохраняется. Блокирование этого пункта пропуска может возобновиться 13 марта.

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С Польшей и не только. Украина готовится открыть ряд новых пунктов пропуска 2024-03-11 20:04