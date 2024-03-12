Политика Польские протестующие и полиция начали останавливать автобусы из Украины

2024-03-12 09:24

Польские протестующие и полиция останавливают автобусы из Украины, направляющиеся в Польшу и обратно. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Соцсетях.



"С заблокированной польской границы приходят неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и обратно. Пассажиров задерживают без объяснения причин", - написал он.



Чиновник назвал такие действия в отношении украинских граждан неприемлемыми. Тем более что во время войны пассажирами автобусов могут быть женщины с маленькими детьми, военнослужащие, которые возвращаются или отправляются на учебу, а также транзитные пассажиры.



"Попытка сделать их заложниками протеста кажется неуместной для цивилизованного мира", - добавил вице-премьер.



Накануне стало известно, что фермеры разблокировали пункт пропуска Краковец, но очередь на нем сохраняется. Блокирование этого пункта пропуска может возобновиться 13 марта.