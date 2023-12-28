Жизнь Ремонт проседающих тоннелей на синей ветке киевского метро начнется не ранее лета 2024 года

2023-12-28 08:26

На участке "синей ветки" Киевского метрополитена, между станциями Почайна и Тараса Шевченко, проседают тоннели. Городские власти готовятся к плановому ремонту. Об этом в интервью ЭП заявил первый замглавы КМВА Николай Поворозник.

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем", - сказал он.

Ожидается, что работы начнутся летом 2024 года. Руководство метрополитена обещает, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на этом участке подземки организуют поочередное челночное движение по одному туннелю в обе стороны.

"Мы будем останавливать движение по одному тоннелю, а не по двум одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут по очереди проезжать этот участок по одному тоннелю", - рассказал Поворозник.

Новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. Со своей стороны, Киевпасстранс организует дополнительные маршруты наземного общественного транспорта.