Украина В Минздраве опровергли смерть ребенка после вакцинации

2018-05-07 18:00 583

Министерство здравоохранения Украины обнародовало результаты расследования гибели ребенка в Тернопольской области, после которой ввели запрет на ввоз индийской вакцины.

По данным пресс-службы Минздрава, вакцина не была причиной смерти. В связи с этим Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками было поручено отозвать ранее выданное предписание о временном изъятии вакцины Имовакс Полио (профилактика полиомиелита, - ред.) и вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша.

"Региональная группа оперативного реагирования предоставила результаты расследования летального случая ребенка в Тернопольской области, совпадавшего по времени с проведением иммунизации. Результаты доказывают отсутствие причинно-следственной связи между проведением иммунизации и смертью", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве подчеркнули, что у экспертов Гослекслужбы не было никаких фактов о том, что смерть ребенка может быть связана с применением вакцины.