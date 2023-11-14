Жизнь Минздрав раскрыл данные: в Украине уже зафиксировано 13 штаммов коронавируса

2023-11-14 08:25

На территории Украины фиксируют 13 штаммов коронавируса COVID-19. Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью для РБК-Украина.

"Сейчас по территории Украины циркулирует более 13 штаммов ковида, то есть вируса SARS-CoV-2. Это разные штаммы, но это все отклонения штамма Омикрон, к которому мы привыкли. Есть определенные особенности, наверное, в каждом штамме, но по клиническим симптомам это или среднее, или легкое течение заболевания", - рассказал он.

По словам Кузина, у людей, имеющих полный курс вакцинации, течение болезни будет легче.

"Случаи с госпитализацией или смертельные случаи у нас, к сожалению, приходятся именно на возрастную группу старше 60 лет или среди тех людей, которые имеют сопутствующие заболевания. Но и штамм Пирола, Эрис и все остальные - это все отклонения от базовой линии Омикрона", - добавил он.

По данным Кузина, начиная с сентября регистрируется увеличение случаев заболевания как острыми респираторными вирусными инфекциями, так и случаями ковида.

"Что касается регионального распределения, здесь довольно трудно выделить какие-то определенные регионы, но по-прежнему мы фиксируем большее количество случаев в городах, имеющих более плотное население. Это город Киев, Львов и другие, которые по численности населения приближаются к миллиону или превышают миллион", - сказал Кузин.

При этом он не исключил возвращения к восстановлению карантинных ограничений во время зимнего периода.

"Если посмотреть по общим нормам, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доковидный" период, так и, скорее всего, будет применяться даже и сейчас", - сказал Кузин.