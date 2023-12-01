Жизнь В Винницкой области резко возросло число подтвержденных случаев заболевания гепатитом А

2023-12-01 12:29

В Винницкой области по состоянию на данное время лабораторно подтвердили 320 случаев заболевания гепатитом А. Об этом сообщили в Винницком областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Отмечается, что всего было зафиксировано 382 случая заболевания, из них 54 у детей, за предыдущие сутки (28 ноября) выявлено два новых случая. В настоящее время 35 пациентов находятся на лечении в стационарах.

На территории области вакцинировано от гепатита А 784 человека, в том числе 669 медиков и 115 контактных лиц (из них 56 детей).

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