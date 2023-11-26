Жизнь COVID-19 никуда не исчез: в Минздраве дали рекомендации, как действовать при подозрении на коронавирус

2023-11-26 15:30

В мае ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 больше не является чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Но болезнь никуда не исчезла и остается опасной для жизни (особенно – людей из групп риска). В то же время прививки против COVID-19, которые снижают риск тяжелого течения заболевания и его осложнений, – бесплатны для каждого украинца. Но что делать, если вы подозреваете у себя ковид? В Министерстве здравоохранения напомнили правила поведения.

Детали

При первых симптомах COVID-19 (температура, слабость, ломота в мышцах, потеря вкуса или обоняния, появление сухого кашля, одышка) рекомендуется сразу обращаться к семейному врачу или в ближайшее медицинское учреждение, где можно получить направление на тестирование.

Право на бесплатное тестирование имеет каждый гражданин Украины – отметили в Минздраве. Сейчас доступны два типа тестов на COVID-19:

ПЦР-тест (наибольшая чувствительность в период между 7 и 14 днями после инфицирования). Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки;

быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2 (используется на ранних стадиях заболевания) и обнаруживает в вирусе определенный белок на основе образца из носа или носоглотки. Его преимуществом является быстрое и легкое выполнение (результат готов за 15–30 мин).

В соответствии со стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения’я, ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно’должен назначать следующим категориям пациентов:

- людям с подозрением на COVID-19;

- людям с признаками других ОРВИ;

- людям с признаками вирусной пневмонии;

- пациентам с внебольничной пневмонией;

- контактным лицам в случае появления симптомов, которые не исключают COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР-тестирование назначают при условии, что им не проводили скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Направление на бесплатное тестирование должен предоставить семейный врач или (в случае его отсутствия или недоступности) – врач из ближайшего медицинского учреждения.

Что касается самоизоляции, то ее можно завершать при отсутствии симптомов через 5 дней с даты их появления или с даты положительного результата тестирования. Если же вы имеете COVID–19 и чувствуете ухудшение состояния, обратитесь к своему врачу или (только если нуждаетесь в неотложной помощи) вызовите «скорую». Сейчас в Украине на стационарное лечение направляют пациентов средней тяжести и тяжелых больных, а решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования.

«В конце октября в области было доставлено почти 50 тысяч доз вакцины против COVID-19 для проведения бесплатных прививок. Всего в Украине доступны более 3,3 млн доз вакцины трех производителей: Janssen – от Johnson&Johnson, Comirnaty – от Pfizer, CoronaVac – от Sinovac Biotech. Также доступна вакцина против COVID-19 Comirnaty для детей с 5-летнего возраста», - сообщили в министерстве.