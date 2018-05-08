Политика Кабмин Чехии категорично опроверг слова Земана о создании яда Новичок

2018-05-10 13:44 340

Официальная Прага  опровергает недавние резонансные заявления давнего друга Путина  - президента Милоша Земана. В Кабмине страны утверждают, что исследовательские работы с химикатами, о которых объявил Земан, нельзя считать производством "Новичка".

"В Чехии никогда не производилось, не разрабатывалось и не хранилось вещество типа Новичок, − заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

По словам главы кабинета министров, анализ нервно-паралитического вещества проводился в рамках исследовательской программы в целях "защиты армии и населения".

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ЗЕМАН НЕУКЛЮЖЕ МАСТЕРИТ АЛИБИ ДЛЯ КРЕМЛЯ В ДЕЛЕ СКРИПАЛЕЙ

Напомним, 3 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что в его стране в рамках исследований производилось вещество A-230. В правительстве страны на это указали, что прав и глава государства, который на основании закона 1997 года о запрете химического оружия рассматривает как производство любую химическую реакцию.

Боевым нервно-паралитическим веществом типа Новичок, которое является химоружием, в начале марта в английском Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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