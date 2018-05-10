Политика "Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути". Гройсман инициировал проверки мобильным операторам

2018-05-10 18:30 395

 

Премьер-министр дал поручение Национальной комиссии по регулированию связи провести замеры по работе мобильных операторов в рамках доступа к интернету.

В Украине резко ухудшилась мобильная связь 3G после того, как операторы ввели связь 4G. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в четверг, 10 мая, во время заседания правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Еще один вопрос в рамках приватизации 4G. У нас было 2G, 3G, теперь 4G. Я думаю, что со мной согласятся украинцы, что во многих городах у нас уже даже и 3G перестало работать. Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по дороге", - сказал Гройсман.

Он дал поручение Национальной комиссии по регулированию связи провести замеры по работе мобильных операторов в рамках доступа к интернету.

"Пусть потом не обижаются. Мы будем говорить правду. Деньги они все берут честно. Там же сразу со счета снимается. Но качество связи значительно ухудшилось. И если кто-то говорит, что это такой транзитный период с 3G к 4G, хорошо, я согласен. Но сделайте его бесплатным", - заявил премьер.

Глава правительства добавил, что такие замеры будут проведены в ближайший период и о результате сообщат публично.

напомним, 30 марта в Украине запустили 4G. Как сообщалось, связью 4G уже пользуется более миллиона украинцев.

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