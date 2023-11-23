Жизнь Уже с 1 декабря: украинский бизнес ждут проверки, кого коснется

2023-11-23 20:48

 

В Украине с 1 декабря начнут проводить проверки бизнеса, так как мораторий был отменен.

Об этом ранее сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, согласно законопроекту №10016-д мораторий на налоговые проверки отменяется с 1 декабря. Исключение составляют ФЛП первой и второй групп, для которых мораторий продлен до декабря 2024 года.

В частности, с 1 декабря 2023 года и в течение 2024 года в план-график проверок могут быть включены:

те бизнесы, которые реализуют подакцизную продукцию,

компании, проводящие азартные игры,

плательщики налога, оказывающие платежные или другие финансовые услуги,

 другие бизнесы, имеющие меньшую уплату налога (на 50%) за показатель, средний для соответствующей отрасли; малый уровень уплаты НДС; если доход компании более 10 миллионов гривен, а расходы составляют более 75% годовой прибыли.
subscriber subscriber

Еще по теме

Возвращаются проверки налоговой: кто в зоне риска с 1 декабря

2023-11-11 11:30

Плановые налоговые проверки украинского бизнеса могут вернуть уже с 1 декабря - кого это коснется

2023-11-10 17:32

Тотальные налоговые проверки маленьких бизнесов могут вернуться в 2024 году: когда ждать "гостей"

2023-10-18 16:05

В УКРАИНЕ ПРОВЕРЯЮТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ - КОМУ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ВЫПЛАТЫ

2023-09-01 18:28

Еще новости в разделе "Жизнь"

Уже с 1 декабря: украинский бизнес ждут проверки, кого коснется

2023-11-23 20:48

В Украине перекроили правила для будущих водителей: изменения уже вступили в силу

2023-11-23 19:15

Забастовка польских перевозчиков: в очереди на границе умер второй украинский водитель

2023-11-23 13:35

Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 ноября - сегодня важно быть готовым к новым вызовам

2023-11-23 08:26
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Уже с 1 декабря: украинский бизнес ждут проверки, кого коснется 2023-11-23 20:48
В Украине перекроили правила для будущих водителей: изменения уже вступили в силу 2023-11-23 19:15
Забастовка польских перевозчиков: в очереди на границе умер второй украинский водитель 2023-11-23 13:35
Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 ноября - сегодня важно быть готовым к новым вызовам 2023-11-23 08:26