Уже с 1 декабря: украинский бизнес ждут проверки, кого коснется

В Украине с 1 декабря начнут проводить проверки бизнеса, так как мораторий был отменен.
Об этом ранее сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Так, согласно законопроекту №10016-д мораторий на налоговые проверки отменяется с 1 декабря. Исключение составляют ФЛП первой и второй групп, для которых мораторий продлен до декабря 2024 года.
В частности, с 1 декабря 2023 года и в течение 2024 года в план-график проверок могут быть включены:
те бизнесы, которые реализуют подакцизную продукцию,
компании, проводящие азартные игры,
плательщики налога, оказывающие платежные или другие финансовые услуги,