Жизнь Уже с 1 декабря: украинский бизнес ждут проверки, кого коснется

2023-11-23 20:48

В Украине с 1 декабря начнут проводить проверки бизнеса, так как мораторий был отменен.

Об этом ранее сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, согласно законопроекту №10016-д мораторий на налоговые проверки отменяется с 1 декабря. Исключение составляют ФЛП первой и второй групп, для которых мораторий продлен до декабря 2024 года.

В частности, с 1 декабря 2023 года и в течение 2024 года в план-график проверок могут быть включены:

те бизнесы, которые реализуют подакцизную продукцию,

компании, проводящие азартные игры,

плательщики налога, оказывающие платежные или другие финансовые услуги,

другие бизнесы, имеющие меньшую уплату налога (на 50%) за показатель, средний для соответствующей отрасли; малый уровень уплаты НДС; если доход компании более 10 миллионов гривен, а расходы составляют более 75% годовой прибыли.