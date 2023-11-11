Экономика Возвращаются проверки налоговой: кто в зоне риска с 1 декабря

2023-11-11 11:30

Мораторий действовавший определенное время на налоговые проверки в Украине в скором времени будет отменен. Это означает, что предпринимателям следует готовиться к взаимодействию с налоговыми органами.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что согласно законопроекту №10016-д мораторий на налоговые проверки отменяется с 1 декабря. Исключение составляют ФЛП первой и второй групп, для которых мораторий продлен до декабря 2024 года.

Это решение является частью требований МВФ для предоставления Украине финансовой помощи.

Как отмечает 24 канал, с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года плановые проверки могут происходить у определенных категорий бизнеса, включая производителей и продавцов подакцизной продукции, игорный бизнес, предоставляющих финансовые или платежные услуги, а также нерезидентов, работающих через обособленные подразделения.

Есть также критерии, которые могут привести к налоговым проверкам, включая низкий уровень уплаты налога на прибыль, НДС, зарплаты по сравнению со средним уровнем в отрасли, большую дебиторскую задолженность или расходы, превышающие 75% дохода, если сумма превышает 10 миллионов гривен в год.