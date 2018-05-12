Мир Букмекеры назвали главную претендентку на победу на Евровидении-2018

2018-05-12 15:00 322

 

Представительница Кипра Элени Фурейра, выступающая с композицией "Fuego", по мнению букмекеров, является главной фавориткой международного песенного конкурса "Евровидение-2018". Об этом сообщает Корреспондент.

Второе место досталось певице из Израиля Нетте Барзилай с песней "Tоу". Третью позицию букмекеры отдали ирландцу Райану О'Шонесси и его композиции "Together".

Далее следует дуэт Madame Monsieur с треком "Mercy", затем - представитель Германии Михаэль Шульте и его песня "You Let Me Walk Alone".

В то же время представитель Украины, певец Melovin находится на 18 месте.

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