ВОЙНА В Украине Кипр на год продлил временную защиту для украинских беженцев

2023-02-16 14:29

Граждане Украины, находящиеся под защитой Кипра, получили продление своего статуса на один год. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел страны.

Так, право на временную защиту для граждан Украины, которые уже получили такой статус на Кипре, автоматически продлили до 4 марта 2024 года.

"В то же время тем гражданам Украины, которые собираются впервые приобрести такой статус, необходимо будет подать соответствующий запрос иммиграционным властям", – пояснили в ведомстве.

Украинцам, которые уже пользуются временной защитой, не нужно подавать новое заявление в службу предоставления убежища или ходатайствовать о выдаче нового вида на жительство с биометрическими данными.

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