Экономика Кипр заморозил активы компаний, которые могли помогать обхода антироссийских санкций

2023-04-27 12:30

Власти Кипра ужесточили меры в отношении лиц и компаний, которые, по сведениям США и Великобритании, помогали российским олигархам обходить санкции, введенные против рф из-за войны в Украине. Об этомзаявил комиссар по финансам республики Павлос Иоанну, сообщает DW.

По его словам, активы таких лиц и организаций заморожены.

Речь, в частности, идет о реализации санкций Великобритании и США в отношении 13 финансистов, которые, как утверждается, помогали российским олигархам укрывать их финансовые активы.

Среди подозреваемых - как киприоты, так и лица имеющие и кипрское, и российское гражданство.

 

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