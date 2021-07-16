Мир Морской бой: Катер береговой охраны Турции открыл огонь по судну береговой охраны Кипра

2021-07-16 14:00

В районе Тиллирия на северо-западе Кипра турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра.

"Серьезная провокация турецкой береговой охраны, открывшей огонь по катеру береговой охраны Республики Кипр, осуществлявшему регулярное патрулирование, произошла на рассвете в морском районе Като Пиргос Тиллирия", - сообщает Кипрское агентство новостей CNA.

По данным полиции, маленькое судно с тремя членами экипажа морской полиции и береговой охраны во время регулярного патрулирования для борьбы с нелегальной иммиграцией из Турции заметило катер турецкой береговой охраны на расстоянии 11 морских миль от порта Като Пиргос.

Утверждается, что турецкая береговая охрана начала преследовать кипрское судно и открыла огонь. По данным агентства, турецкая береговая охрана произвела четыре предупредительных выстрела.

По словам представителя минобороны Христоса Пиериса, это непростой инцидент. Он отметил, что "дело расследуется, и оперативный центр национальной гвардии собирает информацию, чтобы компетентное министерство приняло меры".

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