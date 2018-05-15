Мир Победительница Евровидения-2018 отказалась выступить в России

2018-05-15 20:30 845

 

Победительница песенного конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай отказалась поехать в Россию.

Израильская исполнительница получила приглашение выступить на церемонии вручения музыкальной премии канала Муз-ТВ, которая должна состоятся 8 июня. По словам программного директора телеканала Андрея Разыграева, Нетта отказалась посетить мероприятие в связи с проведением на ее родине гей-парада.

"Пригласили победительницу #eurovision2018 выступить на #премиямузтв2018, но менеджмент артистки решительно отказал: "В этот день в Тель-Авиве гей-парад! Нет!" У всех свои ценности...", - написал Разыграев на своей странице в Facebook.

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