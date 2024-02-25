В сбитом А-50 погибли 10 роССиян, из них пять майоров - источники

Экипаж из 10 оккупантов погиб в сбитом 23 февраля российском самолете А-50.
Источник: собеседники в ГУР
Детали: По данным источника, все 10 россиян, которые были в самолете, погибли. Среди них - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.
Известно, что в военно-транспортной авиации есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.
Жертв от падения самолета на земле нет.
Среди погибших:
Предыстория:
23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.
Главное управление разведки информирует, что после сбития А-50у еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.