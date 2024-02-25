Мир В сбитом А-50 погибли 10 роССиян, из них пять майоров - источники

2024-02-25 10:30

 

Экипаж из 10 оккупантов погиб в сбитом 23 февраля российском самолете А-50.

Источник: собеседники в ГУР

Детали: По данным источника, все 10 россиян, которые были в самолете, погибли. Среди них - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

Известно, что в военно-транспортной авиации есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Жертв от падения самолета на земле нет.

Среди погибших:

  • командир корабля - майор Боровиков;
  • помощник командира - майор Чанцев;
  • штурман - капитан Провалов;
  • бортовой инженер - капитан Васильев;
  • старший воздушный радист - прапорщик Хрулев;
  • начальник расчета, начальник смены - майор Федосов;
  • штурман наведения - майор Рулюк;
  • штурман наведения - лейтенант Тельманов;
  • старший бортовой инженер - капитан Белов;
  • бортовой инженер - майор Солдаткин.

Предыстория:

23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.

Главное управление разведки информирует, что после сбития А-50у еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.

 

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