Политика США предостерегли Венгрию от "тесных отношений" с роССией

2024-03-16 13:30

 

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман предостерег Будапешт из-за расширения его отношений с Россией и заявил о "законной обеспокоенности относительно безопасности" в речи по случаю 25-й годовщины вступления Венгрии в НАТО.

По словам Прессмана, хотя Венгрия является давним другом и союзником, она делает вещи, подрывающие доверие и дружбу, а эти его беспокойства разделяют союзники Венгрии по НАТО, и их "нельзя игнорировать".

Беспокойство сосредотачивается на правительстве, "которое клеймит и относится к Соединенным Штатам как к "противнику", в то же время принимая политические решения, которые все больше изолируют его от друзей и союзников", - сказал Прессман на юбилейном мероприятии, организованном посольством США.

По словам посла, союзники Венгрии предупреждают об опасности "тесных отношений Венгрии с Россией", и если это политическое решение Венгрии, "тогда мы должны решить, как лучше защитить наши интересы в вопросе безопасности".

Он напомнил, что Венгрия открыто призвала Соединенные Штаты и другие союзники прекратить военную поддержку Украины якобы для прекращения огня и начала мирных переговоров.

"Соединенные Штаты тоже хотят мира. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но предложение Венгрии не соответствует действительности", – сказал дипломат.

Прессман подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают стремиться к диалогу с правительством Венгрии и хотят отношений, основанных на "демократических ценностях, общей безопасности и процветании". По его словам, руководство США решило, что оно хочет улучшить отношения, но правительство Венгрии еще не согласилось с этим.

subscriber subscriber

Еще по теме

США призвали страны НАТО увеличить свои оборонные взносы в связи с войной в Украине

2024-03-15 22:12

США объявили о новом пакете военной помощи Украине: чем он уникален

2024-03-13 19:15

В США заявили, что Китай помогает рф не только экономически: что известно

2024-03-12 20:04

Без помощи от США мы увидим еще больше Авдеевок в Украине, - директор ЦРУ Бернс

2024-03-12 17:37

Еще новости в разделе "Политика"

Байден назвал путина бандитом и призвал Конгресс немедленно принять законопроект о помощи Украине

2024-03-16 14:30

США предостерегли Венгрию от "тесных отношений" с роССией

2024-03-16 13:30

Макрон и Туск договорились с Шольцом об увеличении военной помощи Украине

2024-03-16 08:30

документ В Украине хотят досрочно освобождать заключенных для службы в армии по контракту

2024-03-15 12:29
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Байден назвал путина бандитом и призвал Конгресс немедленно принять законопроект о помощи Украине 2024-03-16 14:30
США предостерегли Венгрию от "тесных отношений" с роССией 2024-03-16 13:30
Макрон и Туск договорились с Шольцом об увеличении военной помощи Украине 2024-03-16 08:30
документ В Украине хотят досрочно освобождать заключенных для службы в армии по контракту 2024-03-15 12:29