Политика США предостерегли Венгрию от "тесных отношений" с роССией

2024-03-16 13:30

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман предостерег Будапешт из-за расширения его отношений с Россией и заявил о "законной обеспокоенности относительно безопасности" в речи по случаю 25-й годовщины вступления Венгрии в НАТО.

По словам Прессмана, хотя Венгрия является давним другом и союзником, она делает вещи, подрывающие доверие и дружбу, а эти его беспокойства разделяют союзники Венгрии по НАТО, и их "нельзя игнорировать".

Беспокойство сосредотачивается на правительстве, "которое клеймит и относится к Соединенным Штатам как к "противнику", в то же время принимая политические решения, которые все больше изолируют его от друзей и союзников", - сказал Прессман на юбилейном мероприятии, организованном посольством США.

По словам посла, союзники Венгрии предупреждают об опасности "тесных отношений Венгрии с Россией", и если это политическое решение Венгрии, "тогда мы должны решить, как лучше защитить наши интересы в вопросе безопасности".

Он напомнил, что Венгрия открыто призвала Соединенные Штаты и другие союзники прекратить военную поддержку Украины якобы для прекращения огня и начала мирных переговоров.

"Соединенные Штаты тоже хотят мира. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но предложение Венгрии не соответствует действительности", – сказал дипломат.

Прессман подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают стремиться к диалогу с правительством Венгрии и хотят отношений, основанных на "демократических ценностях, общей безопасности и процветании". По его словам, руководство США решило, что оно хочет улучшить отношения, но правительство Венгрии еще не согласилось с этим.