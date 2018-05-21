Украина В Ивано-Франковской области сержант ВСУ бросил гранату в толпу людей, много раненых

2018-05-21 08:11 675

В Ивано-Франковской области мужчина бросил гранату в толпу людей. Девять человек получили ранения. 

"В селе Ивано-Франковской области произошла беда. На улице возле местного кафе после бытового конфликта мужчина, 1993 г.р., во время конфликта с жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату", - сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброскин в Facebook.

В результате взрыва девять человек получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они получают медицинскую помощь. Подозреваемый задержан.

Как сообщил в Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков,  бросивший гранату мужчина является сержантом ВСУ.

"В селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области, возле кафе сержант ВСУ, который находится дома в отпуске, во время конфликта с местными жителями бросил в них осколочную гранату", - пишет Аваков.

Еще по теме

"Вышли покурить": выяснились подробности происшествия с Савченко и гранатой в Раде

2018-03-15 17:30 3467

В Бердянске преступник подорвал гранатой трех полицейских

2018-01-22 17:30 2835

В скоростном Интерсити "Киев-Перемышль" обнаружили гранату в мусорнике

2017-12-14 17:00 2821

фото + видео В Харькове 20-летняя девушка-мажор на Lexus въехала в толпу людей, много погибших и раненных

2017-10-18 23:00 6975

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди обрушатся на восток Украины и Закарпатье

2018-05-21 10:41 216

скандал Финал Лиги чемпионов в Киеве рискует пройти без тысяч фанатов «Реала» и «Ливерпуля»

2018-05-21 09:12 477

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-05-21 08:39 415287

В Ивано-Франковской области сержант ВСУ бросил гранату в толпу людей, много раненых

2018-05-21 08:11 675
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди обрушатся на восток Украины и Закарпатье 2018-05-21 10:41 216
скандал Финал Лиги чемпионов в Киеве рискует пройти без тысяч фанатов «Реала» и «Ливерпуля» 2018-05-21 09:12 477
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-05-21 08:39 415287
В Ивано-Франковской области сержант ВСУ бросил гранату в толпу людей, много раненых 2018-05-21 08:11 675

Лента

КАРТА 10:41 Прогноз погоды: Сегодня дожди обрушатся на восток Украины и Закарпатье
10:13 Суд обязал спикера Рады Андрея Парубия пройти психолого-лингвистическую экспертизу
видео 09:40 Массовая драка футбольных фанатов в Черкассах - задержаны 26 человек, много пострадавших
скандал 09:12 Финал Лиги чемпионов в Киеве рискует пройти без тысяч фанатов «Реала» и «Ливерпуля»
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:11 В Ивано-Франковской области сержант ВСУ бросил гранату в толпу людей, много раненых
фото 15:00 Извержение вулкана на Гавайях: лава задела мужчину на балконе
14:30 Маск рассказал о полноприводной двухмоторной Tesla Model 3
14:00 Бывшая возлюбленная принца Гарри на его свадьбе стала мемом
13:30 В СНГ говорят, что Украине некого отзывать из уставных органов