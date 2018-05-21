Украина В Ивано-Франковской области сержант ВСУ бросил гранату в толпу людей, много раненых

2018-05-21 08:11 675

В Ивано-Франковской области мужчина бросил гранату в толпу людей. Девять человек получили ранения.

"В селе Ивано-Франковской области произошла беда. На улице возле местного кафе после бытового конфликта мужчина, 1993 г.р., во время конфликта с жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату", - сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброскин в Facebook.

В результате взрыва девять человек получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они получают медицинскую помощь. Подозреваемый задержан.

Как сообщил в Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков, бросивший гранату мужчина является сержантом ВСУ.

"В селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области, возле кафе сержант ВСУ, который находится дома в отпуске, во время конфликта с местными жителями бросил в них осколочную гранату", - пишет Аваков.