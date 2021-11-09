Коронавирус В Борисполе COVID-пациент при госпитализации взял с собой гранату

2021-11-09 20:20

Гранату обнаружили, когда пациента после подтвержденного у него диагноза COVID-19 переводили в реанимацию.

У пациента больницы в Борисполе обнаружили шумовую гранату, которую он прихватил с собой при госпитализации. Об этом рассказал главный врач Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур.

По его словам, боеприпас обнаружили, когда мужчину, у которого подтвердился диагноз коронавирус, переводили в реанимационное отделение.

По словам медика, в лечебное учреждение вызвали полицию. На данный момент мужчина находится в реанимации.