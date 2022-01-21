Украина На учебном полигоне 25-летний старлей ВСУ закрыл собой бойца от взрыва гранаты

2022-01-21 14:12

На одном из учебных полигонов Николаевской области 25-летний военнослужащий спас жизнь сослуживцу, закрыв его собой от взрыва гранаты.

Как сообщается на странице Командования сил логистики ВСУ в ФБ, старший лейтенант Богдан Федосенко, проходящий службу в воинской части А0598, во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно метания боевых гранат, был назначен руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил гранату, однако она скатилась на бруствер, он среагировал мгновенно: без колебаний оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному.

В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Военнослужащего ждет недолгая реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в строй.

Приводя информацию о герое, в Командовании сообщают, что в воинскую часть А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибыл после окончания Военной академии г. Одессы и добросовестно служит уже два с половиной года.

«Командование Сил логистики ВС Украины за такой поступок характеризует его как настоящего героя, и с целью воспитания лидерских качеств у подчиненного личного состава подготовило ходатайство на имя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины о поощрении старшего лейтенанта Федосенко», - сказано в сообщении.