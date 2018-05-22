Политика В Кремле прокомментировали идею обмена Сенцова на Вышинского

2018-05-22 18:00 861

 

Пока никакой инициативы по поводу обмена Олега Сенцова на Кирилла Вышинского не было. Такие вопросы не обсуждаются публично, заявили в Кремле.

Обмен арестованного руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского на удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова пока не обсуждался. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает во вторник, 22 мая, РБК.

"Пока никакой инициативы по этому поводу, насколько мне известно, не было", - сказал Песков.

Он добавил, что такие вопросы не обсуждаются публично и "любят тишину".

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила о возможности обмена Вышинского на Сенцова. Она добавила, что не может раскрыть всех деталей, но Киев будет рад, если такой обмен состоится с помощью третьей страны.

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