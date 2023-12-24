Политика роССия не готова проигрывать войну: Подоляк о так называемых сигналах Кремля о "перемирии"

2023-12-24 11:30

СМИ пишут, что диктатор Путин якобы намекает на готовность к перемирию с Украиной.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия все еще хочет полной капитуляции Украины, поэтому так называемые мирные переговоры невозможны.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Сегодня никакие переговоры с Россией невозможны, потому что РФ выставляет как начальную диспозицию ультиматум – вы должны капитулировать. То есть, пока Россия не потерпит поражение или пока не окажется в полноценной изоляции, Российская Федерация не пойдет на переговоры (на украинских условиях – ред.) .Она не готова проигрывать войну, поэтому переговорных позиций нет", — сказал он.

Подоляк также добавил, что в противном случае переговорный процесс будет выглядеть как попытка еще раз заставить Украину капитулировать, юридически оставить за Россией определенные территории, отказаться от своего суверенитета и постепенно деградировать в сторону марионеточного государства.

"И рано или поздно Россия дооккупирует, дозахватит эту территорию. Вот переговорный процесс, который устроил бы Российскую Федерацию. Все остальное ее не устраивает", — резюмировал советник главы ОП.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на окружение Путина писало, что, несмотря на заявления о намерениях продолжать войну в Украине, российский президент выражает дипломатическими каналами готовность к прекращению огня и переговорам.