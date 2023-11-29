ВОЙНА В Украине Олег Сенцов рассказал о своем ранении под Авдеевкой и негативной реакции на "мирную жизнь" в тылу

2023-11-29 11:21

Украиснкий режиссер и бывший узник кремля Олег Сенцов, который с самого начала полномасштабной войны служит в Вооруженных силах Украины, рассказал, как он реагирует на "мирную жизнь" в тылу. Об этом он сказал во время телемарафона.

По его словам, когда он впервые вернулся из зоны боевых действий, его очень злил контраст. Однако сейчас он считает, что, несмотря на войну, люди должны продолжать жить, но не забывать, благодаря кому это все возможно.

"Часто люди это спрашивают. В прошлом году, когда я приезжал из-под Бахмута, где были тяжелые бои, то впечатление было сильное такое. Контраст действительно. Видел спокойных людей, целые дома, авто, мало военных. Это так раздражало на подсознательном уровне. Потом ты это принимаешь и понимаешь, что мы там воюем, чтобы страна жила мирной жизнью. Сейчас нет такого раздражения. Гражданские люди живут своей жизнью, и мы за то, чтобы она продолжалась. Но важно, чтобы люди не забывали, благодаря чему она здесь происходит", - сказал он.

В то же время Олег Сенцов рассказал о своем ранении, полученном в бою под Авдеевкой. Он отметил, что раны зажили, и послезавтра он возвращается на фронт.