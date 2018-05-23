Украина Минобразования не будет отменять школьные линейки из-за отравлений

2018-05-23 17:32 404

 

Министерство образования и науки не будет отменять школьные линейки из-за частых случаев отравления детей. Об этом заявил первый замминистра образования и науки Владимир Ковтунец.

По его словам, все четыре случая отравления школьников имеют разные причины. В Черкассах причину до сих пор не установили, как и в Николаеве. А еще в двух случаях причиной отравления стал перцовый газовый баллончик, который распылили школьники.

Ковтунец отметил, что Минобразования выступает за усиление мер безопасности в школах. Но эти случаи не должны стать основанием для обысков детей при входе в школу. А оснований отменять выпускные вообще нет.

Напомним, что в понедельник, 21 мая, в школе №6 Николаева кто-то распылил неизвестное вещество. Были госпитализированы 36 детей, семерых из которых к утру вторника уже выписали из больницы. Пострадавшие жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

А 8 мая во время школьной линейки в школе №8 города Черкассы ученики начали терять сознание, испытывали тошноту. Администрация школы организовала эвакуацию учащихся за пределы здания школы. Всего на мероприятии находилось 424 ученика и 26 учителей.

Симптомы, которые наблюдали у детей, попавших в больницу, характерны для отравления веществами через органы дыхания или через пищу. Однако в той ситуации, которая сложилась в черкасской школе, как считают медики, имеет место отравление через дыхательную систему.

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