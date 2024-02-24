Минобразования опубликовало даты проведения НМТ-2024: календарь

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, когда украинцы будут сдавать НМТ в 2024 году.
Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Так, украинцы будут сдавать основную сессию национального мультипредметного теста с 14 мая по 25 июня. Дополнительная пройдет с 11 по 19 июля. При этом подать заявку для участия необходимо с 14 марта по 11 апреля включительно.
Как отмечается, результаты участники получат в персональных кабинетах до 2 июля, дополнительных сессий – до 26 июля.
В частности, к 15 апреля зарегистрированные участники в персональном кабинете смогут изменить населенный пункт Украины/ за границей, в котором желают пройти НМТ или выбрать другой предмет.
С 10 по 15 мая украинцы, которые не смогли сдать тест по уважительным причинам или им отказали в регистрации, смогут зарегистрироваться для прохождения экзамена во время дополнительных сессий. А вот изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая.
Участники дополнительной сессии смогут узнать дату, время и место проведения тестирования с 8 июля.